В Минобороны обещают в разы увеличить финансирование аэроразведки

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Четверг, 30 ноября 2017, 22:29

Министерство обороны планирует в следующем году в разы увеличить финансирование закупок, содержание и обслуживание беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Оборонное ведомство готово внедрять опыт волонтеров, которые с первого дня российской агрессии помогали военнослужащим беспилотной летательной техникой и продолжают готовить специалистов в этой области. Министерство обороны готово также принять участие в создании вместе с волонтерами школы подготовки специалистов - аероразведчиков", - отметил министр обороны Степан Полторак.

Он добавил, что в следующем году также планируется увеличить финансирование на подготовку специалистов, создание соответствующих подразделений в боевых частях ВСУ.

Темы: Минобороны Полторак беспилотник
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