В США опубликовали еще 676 документов об убийстве Кеннеди

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Суббота, 4 ноября 2017, 01:15

Национальный архив США разместил еще 676 документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Об этом сообщает официальный сайт архива.

Большинство опубликованных в пятницу, 3 ноября, документов подготовили в ЦРУ (553 документа), другие - министерства юстиции и обороны, Конгресс и Национальный архив.

Сообщается, что в документах есть стенограмма телефонного разговора Ли Харви Освальда с представителями Посольства СССР в Мехико после убийства Кеннеди.

Как известно, ранее в США впервые обнародовали 2891 документ об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди.

Позже в ЦРУ нашли в убийстве "русский след".

Джон Кеннеди умер от пулевого ранения в голову 22 ноября 1963 в городе Даллас.

Темы: США
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