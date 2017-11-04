В США опубликовали еще 676 документов об убийстве Кеннеди
Национальный архив США разместил еще 676 документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди.
Об этом сообщает официальный сайт архива.
Большинство опубликованных в пятницу, 3 ноября, документов подготовили в ЦРУ (553 документа), другие - министерства юстиции и обороны, Конгресс и Национальный архив.
Сообщается, что в документах есть стенограмма телефонного разговора Ли Харви Освальда с представителями Посольства СССР в Мехико после убийства Кеннеди.
Как известно, ранее в США впервые обнародовали 2891 документ об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди.
Позже в ЦРУ нашли в убийстве "русский след".
Джон Кеннеди умер от пулевого ранения в голову 22 ноября 1963 в городе Даллас.
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