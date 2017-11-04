Московский суд зарегистрировал иск Навального к Путину

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Суббота, 4 ноября 2017, 02:50

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал иск российского оппозиционера Алексея Навального к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, передает Интерфакс.

Поводом для иска является запрет митингов в разных городах России.

"Судом зарегистрирован административный иск Навального Алексея Анатольевича к президенту Российской Федерации о признании незаконными действий и бездействия последнего", - сказала Дзюрко.

Как известно, ранее Алексей Навальный заявил, что собирается подать в суд на президента РФ Владимира Путина и его администрацию.

в феврале 2016 Алексей Навальный уже подавал административный иск к президенту России Владимиру Путину за нарушение последним закона "О противодействии коррупции".

Тогда Тверской суд Москвы отказался принимать иск к рассмотрению, поскольку заявление не подлежало рассмотрению в порядке административного производства.

Темы: Росcия Путин
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