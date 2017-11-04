В ДТП на трассе Львов-Тернополь погибли двое, четверо травмированы

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Суббота, 4 ноября 2017, 10:09

На трассе Львов-Тернополь в результате ДТП 2 человека погибли и 4 госпитализированы.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

По данным департамента, авария произошла в селе Гаи Пустомытовского района поздно вечером 3 ноября: водитель легкового автомобиля "Фольксваген шаран" не справился с управлением и съехал в кювет.

На месте аварии погибли 17-летняя девушка и 15-летний юноша, жители Пустомытовского района.

В больницы Львова доставлены в тяжелом состоянии еще 4 пострадавших молодых людей в возрасте 17-21 год. Один из них житель Львова, трое – жители Пустомыстовского района.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Интерфакс-Украина

Темы: ДТП Львовщина
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