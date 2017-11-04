Луценко рассказала, когда будут голосовать закон о реинтеграции Донбасса

2027 просмотров
Суббота, 4 ноября 2017, 12:31

Законопроект о реинтеграции Донбасса, к которому подано более 2 тысяч поправок, может быть вынесен на голосование 13-19 ноября.

Об этом в эфире телеканала "Интер" сообщила представитель президента в ВР, нардеп от БПП Ирина Луценко.

"В комитет по вопросам нацбезопасности, который возглавляет Сергей Пашинский, поступило более 2 тыс. поправок к этому закону", - сообщила Луценко.

По ее словам, сейчас происходит систематизация представленных поправок, многие из которых не касаются тела законопроекта и противоречат его принципам.

"На 6 ноября заявлен комитет (заседание), где эти правки будут рассматриваться ... Продолжение рассмотрения этого законопроекта и продолжение работы над поправками, наверное, будет и 8 ноября. Думаю, к концу второй пленарной недели (13-19 ноября) он будет вынесен в зал, если успеют народные депутаты", - отметила нардеп и добавила, что "поспешность в работе над таким важным законопроектом неуместна".

Интерфакс-Украина

Темы: Донбасс Верховная Рада законодательство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: Боевики вдвое увеличили количество обстрелов 4 ноября 2017, 12:41
Сутки в АТО: 29 обстрелов, трое раненых 4 ноября 2017, 07:10
Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Широкино и Бердянском 3 ноября 2017, 20:11
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
АТО: Боевики вдвое увеличили количество обстрелов
Фигурант дела "рюкзаков Авакова" продал полиции фуражек более чем 2 миллиона
Во Львове военные устроили облаву на студентов: искали призывников
Сутки в АТО: 29 обстрелов, трое раненых
Все новости
афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве на выходных

тоже "гід"

Забавная экскурсия: потусить с гопниками в Запорожье

киев

Как будет выглядеть метро на Виноградарь