Саакашвили заплатил штраф за прорыв госграницы

Лидер партии "Движение новых сил" Саакашвили заплатил штраф в размере 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы.

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Маркин Галабала, пишут "Украинские Новости".

"Конечно, он уже оплатил штраф", - сказал он.

По словам адвоката, Саакашвили сделал это через банк. Других деталей он не сообщил.

Как известно, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны.



12 сентября Саакашвили подписал протокол, составленный представителями Госпогранслужбы Украины, согласно которому он якобы незаконно пересек госграницу 10 сентября в пункте пропуска "Шегини", но вместе с адвокатами внес в него свои замечания и возражения.

Позже в сентябре Мостиский райсуд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении госграницы. По решению суда, Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).

Также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 грн.



В октябре Апелляционный суд Львовской области оставил в силе решение Мостиского райсуда о признании Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы.