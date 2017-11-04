ГУД хочет закупить для Мариинского дворца штор на 8 млн грн

557 просмотров
Суббота, 4 ноября 2017, 14:56

Государственное управление делами объявило тендер на закупку штор для Мариинского дворца в столице на 8 миллионов гривен, а также диванов, кресел и стульев - еще на 8,8 миллиона.

Соответствующие тендеры объявлено на сайте госзакупок ProZorro, передают  "Українські новини".

Ожидаемая стоимость 153 комплектов штор - 8 миллионов гривен, а 259 стульев, кресел и диванов - 8 миллионов 840 тысяч гривен.

Тендерные предложения можно подавать до 4 декабря.

Как сообщалось, Национальная полиция подозревает сотрудников Государственного управления делами в растрате почти 5 миллионов гривен при проведении реконструкции Мариинского дворца.

Темы: Киев госзакупки
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве без отопления остается более 300 домов 4 ноября 2017, 10:29
В стриптиз-клуб в центре Киева бросили взрывные пакеты 3 ноября 2017, 22:04
Полиция Киева и области 10 дней будет работать в усиленном режиме 3 ноября 2017, 20:35
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
АТО: Боевики вдвое увеличили количество обстрелов
Фигурант дела "рюкзаков Авакова" продал полиции фуражек более чем 2 миллиона
Во Львове военные устроили облаву на студентов: искали призывников
Сутки в АТО: 29 обстрелов, трое раненых
Все новости
афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве на выходных

лайфхак

Эпидемия в Facebook: как исправить это странное \u041f\u043e\u0447\

гастро-новости

10 новых киевских заведений октября