ГУД хочет закупить для Мариинского дворца штор на 8 млн грн
Государственное управление делами объявило тендер на закупку штор для Мариинского дворца в столице на 8 миллионов гривен, а также диванов, кресел и стульев - еще на 8,8 миллиона.
Соответствующие тендеры объявлено на сайте госзакупок ProZorro, передают "Українські новини".
Ожидаемая стоимость 153 комплектов штор - 8 миллионов гривен, а 259 стульев, кресел и диванов - 8 миллионов 840 тысяч гривен.
Тендерные предложения можно подавать до 4 декабря.
Как сообщалось, Национальная полиция подозревает сотрудников Государственного управления делами в растрате почти 5 миллионов гривен при проведении реконструкции Мариинского дворца.
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