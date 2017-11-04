Саакашвили рассказал, на какие средства живет

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили рассказал, что зарабатывает лекциями, доход от которых может превышать доходы его родственников.

Об этом он заявил в эфире телеканала ATR.

"В роскоши я не живу и никогда к ней не стремился. Я живу очень скромно и нормально ... У меня нет никаких незаконных доходов, нет и не было никакого бизнеса, у моих родственников нет бизнеса и никогда не было. Но члены моей семьи получают хорошую зарплату. У меня бабушка работает, мама работает, жена работает, я работал", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что получает доход от чтения лекций, который может превышать годовой доход его родственников.