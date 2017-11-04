Волкер обсудит со Сурковым миротворцев на Донбассе - Bloomberg

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Суббота, 4 ноября 2017, 20:01
Радио Свобода

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер 13 ноября на встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым в Белграде обсудит миротворцев на Донбассе.

Об этом пишет агентство "Bloomberg".

Волкер отметил, что встреча пройдет для "обсуждения принципов", чтобы понять, смогут ли они договориться о том, как будет выглядит иметь миротворческий контингент на востоке Украины.

"Мы пока не пришли к согласию в этом", - сказал спецпредставитель США.

Как сообщалось, очередная встреча спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с советником президента РФ Владиславом Сурковым пройдет 13 ноября в Белграде.

Ранее Курт Волкер заявил, что для введения миротворческой миссии ООН в Донбассе необходимо, чтобы Россия прежде всего вывела свои войска из ОРДЛО.

Волкер считает, что резолюцию ООН по миротворцах на Донбассе могут принять до конца этого года.

21 августа Волкер и Сурков провели первую встречу в Минске.

Украинская правда

Темы: США Росcия Украина
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