"Укрзализныця" запустила двухэтажный поезд из Тернополя в столицу

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Суббота, 4 ноября 2017, 21:21

В субботу на маршрут впервые вышел двухэтажный поезд Тернополь - Киев.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"4 ноября с Тернополя в Киев отправился скоростной поезд составом Skoda Wagonka. Второй двухэтажный поезд вышел на маршрут. В нем 636 мест для пассажиров", - говорится в сообщении.

Кроме остановок в областных центрах, поезд будет останавливаться в небольших городах Подолья: Казатине, Калиновке, Гниване, Деражне и Волочиске.

Поезд №747 Киев - Тернополь будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:24 и прибывать в Тернополь в 23:25. Обратное отправление из Тернополя в 4:06 и прибытие в Киев в 09:58.

Украинская правда

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