В Саудовской Аравии задержаны 4 министра и 11 принцев

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Воскресенье, 5 ноября 2017, 01:00

В Саудовской Аравии создан антикоррупционный комитет во главе с наследным принцем. В тот же день задержаны четыре действующих министра и 11 принцев.

Об этом сообщил телеканал Al Arabija, пишет DW.com.

О причинах этого решения пока не сообщается, но эксперты связывают это с тем, что за несколько часов до этого было объявлено о создании антикоррупционного комитета. Новый орган возглавил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

По информации агентства SPA, он отстранил от своих должностей трех высокопоставленных чиновников: министра национальной гвардии принца Митаба бен Абдуллу, министра экономики и планирования Аделя Факиха и командующего морским флотом Абдуллу аль-Султана.

Принц Мухаммед бен Салман ранее объявлял о намерении радикально модернизировать страну и ее экономику.

Темы: Саудовская Аравия коррупция
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