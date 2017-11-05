Польша: В исторических вопросах ждем шагов со стороны Украины

Глава польского МИД Витольд Ващиковский прокомментировал опубликованную накануне заявление МИД Украины, где указано, что в Украине нет антипольских настроений.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Заявление МИД Украины о том, что среди украинском форуме антипольских настроений, очень нас радует, но в исторических вопросах мы ждем конкретных содержательных шагов", - сказал глава МИД Польши.

"Нас очень радует это заявление, что в Украине нет антипольских настроений, общество дружелюбное. Мы также это замечаем, однако также замечаем различного рода инциденты, замечаем отдельных лиц, которые ведут себя не очень дружелюбно", - сказал Ващиковский на встрече с журналистами в Генеральном Консульстве Республики Польша во Львове.

Министр добавил, что Польша уже много лет является открытой, "чтобы вопросы истории, также как текущие польско-украинские контакты, выяснять".

"Польша уже очень давно предложила различные каналы сотрудничества, от форума польско-украинского сотрудничества, предложения президента Анджея Дуды с прошлого года создать процесс примирения на примере хотя бы процесса Яд Вашем, который был реализован в Израиле. Ждем только ответа, по желанию сотрудничества украинской стороны", - добавил он.

По его словам, открытый к сотрудничеству также польский Институт национальной памяти, который хочет проводить поисковые работы в Украине – речь идет о поисках останков польских жертв периода Второй мировой войны.

"Если (...) кроме деклараций, кроме заявлений МИД будут также конкретные шаги сотрудничества с Польшей, то мы, конечно, будем открытыми", - заверил глава польской дипломатии.

Касательно приведенного Киевом правила "Прощаем и просим прощения", министр Витольд Ващиковский заявил, что украинский МИД "достаточно беззаботно копирует определенный путь, который когда-то польские епископы предложили немецкой стороне", однако, по его словам, "это неправильная интерпретация, и где эти встречи историков? С нашей стороны открытие является полным", - сказал министр.

Как известно, 2 ноября глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что его страна запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующие крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

МИД Украины ответил на высказывания министра, заявив, что в Украине нет антипольских настроений.

Министр иностранных дел Польши находится с визитом в Украине до 5 ноября. В воскресенье (5 ноября) глава внешнеполитического ведомства Польши, в частности, возложит цветы на Лычаковском кладбище - при мемориале польских защитников Львова, а также Украинской Галицкой Армии и украинцев, павших на Донбассе.

Запланирована встреча с представителями местной власти, в частности, с мэром Львова Андреем Садовым.