В Италии прошел марш ультраправых

Ультраправые из итальянского политического объединения "Новая сила" устроили в Риме марш в память о 95-летии прихода к власти лидера Национальной фашистской партии (НФП), диктатора Бенито Муссолини.

Об этом пишет DW.com.

Акция "Марш патриотов" должна была состояться еще 28 октября - в точную годовщину событий 1922 года, однако была запрещена полицией по рекомендации МВД страны.

В названии мероприятия прослеживаются параллели с маршем, который в историографии известен как "Поход на Рим". Тогда сторонники НФП, фактически не встретив сопротивления со стороны верных королю Виктору-Эммануилу сил, вошли в город, после чего Муссолини возглавил правительство.

Проведению "Марша патриотов" пытался помешать целый ряд политиков, включая мэра Рима Вирджинию Раджи. Тем не менее на акцию собрались около 1 тыс участников - при заявленных 2 тыс.

По данным информагентства Ansa, порядок поддерживали около 400 сотрудников сил безопасности. В воздухе над маршрутом шествия барражировали вертолеты.

Полиция заранее предупредила, что "задокументирует все этапы" марша, чтобы пресечь любые противозаконные действия.