В лагере для беженцев в Сирии произошел взрыв, десятки жертв

Десятки человек погибли и получили ранения в результате взрыва в лагере для беженцев к северу от города Дейр-эз-Зор в Сирии.

Об этом со ссылкой на информационное агентство SANA и базирующуяся в Лондоне сирийскую оппозиционную организацию "Наблюдательный центр по правам человека" (SOHR) пишет DW.com.

Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) подорвал заминированный автомобиль в лагере для беженцев. Точное число погибших и пострадавших неизвестно.

Ранее, 2 ноября, было объявлено, что сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС полностью вытеснили боевиков (ИГ) из Дейр-эз-Зора - одного из последних удерживаемых ИГ городов на востоке Сирии.