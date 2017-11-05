Манафорт объяснил зачем ему три паспорта и чужой телефон

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт объяснил на досудебном заседании почему путешествовал с мобильным телефоном, зарегистрированным на чужое имя, и почему у него было три паспорта.

Об этом пишет Bloomberg.

Адвокаты Манафорта заявили судье, что Манафорт путешествовал в Китай и в другие страны с телефоном, зарегистрированным на псевдоним - имя его брата, - потому что он хотел сохранить конфиденциальность, работая в качестве политического консультанта для высокопоставленных клиентов.

"Для многих граждан США, которые выезжают за границу по делам и на отдых, широко распространена практика защиты от возможных взломов и конфискации их электронных устройств и данных", - дали письменные объясненния в федеральный суд адвокаты Манафорта.

Они также заявили, что у Манафорта был один паспорт для поездок, а второй – для "предоставления с заявлениями на получение визы в некоторые зарубежные страны".

По словам его адвокатов Кевина Даунинга и Томаса Ценле, он потерял первый паспорт и получил третий, прежде чем найти оригинал спустя несколько месяцев, о чем сообщил в Государственный департамент.

Прокуроры считают, что телефон и несколько паспортов свидетельствуют отом, что Манафорт может бежать из США.

Манафорт и его помощник Рик Гейтс первые лица, которым предъявлено обвинение по делу о вмешательстве России в президентские выборах 2016 года. Манафорту грозит до 15 лет тюрьмы, а Гейтсу -12 лет. Оба не признали себя виновными. Они находятся под домашним арестом.

Обвинение содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

В США обвинение среди прочего требует конфискации имущества бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа политтехнолога Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, включая четыре объекта недвижимости в Нью-Йорке и Вирджинии.