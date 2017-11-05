Рейтинг Трампа упал ниже уровня поддержки всех предыдущих президентов

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Воскресенье, 5 ноября 2017, 07:14

Большинство американцев считают, что президент Трамп не добился больших успехов в течение первых девяти месяцев своего пребывания в должности.

Об этом свидетельствуют данные исследования Washington Post-ABC News.

Приближаясь к первой годовщине своей победы над Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, Трамп имеет рейтинг одобрения, явно ниже, чем рейтинги всех предыдущих президентов США, через год после вступления в должность, за последние 70 лет.

Менее 4 из 10 американцев - 37 процентов одобряют то, как он справляется со своей работой.

 

Рейтинг неодобрения президента достиг 59 процентов, причем 50 процентов заявили, что они категорически не одобряют работу, которую он выполняет.

Он единственный президент, начиная от  Гарри Трумэна, получивший такую низкую поддержку. Следующим худшим президентом был Билл Клинтон.

Трамп начал свое президентство со скромных ожиданий со стороны общественности. Примерно через 100 дней  его президентства, 42 процента сказали, что он многого добился на посту. Сегодня это число упало до 35 процентов.

Между тем, 65 процентов говорят, что он сделал "не много" или "мало или ничего". Эта цифра выросла с весны, когда она составляла 56 процентов. Из них 43 процента всех американцев дают Трампу наименьшую возможную оценку, говоря, что он сделал "мало или ничего".

Опрос Post-ABC был проведен с 29 октября по 1 ноября среди случайной национальной выборки из 1 005 взрослых  с погрешностью плюс или минус 3,5 процентных пункта.

Темы: Трамп рейтинг США
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