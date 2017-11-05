Шотландский министр подал в отсавку из-за "неподобающих действий"

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Воскресенье, 5 ноября 2017, 07:48

Министр Шотландии по вопросам детства и раннего развития Мак Макдональд подал в отставку в связи с "неподобающим поведением".

Об этом идет речь в письме Макдональда первому министру и лидеру Шотландской национальной партии Николе Стерджен, пишет DW.com.

"Некоторые мои действия, совершенные в прошлом, были восприняты как неподобающие - в моменты, когда я считал свои действия просто забавными или пытался быть дружелюбным, другим мое поведение могло показаться неприятным и заставить задаться вопросом о моих намерениях", - сказано в письме Макдональда.

Макдональд также извинился перед всеми, кого мог расстроить своими действиями, и кто посчитал его поведение непозволительным.

"С учетом той должности, которую я занимаю на государственной службе, я считаю для себя неуместным продолжать исполнять эту роль в шотландском правительстве в это время", - сказано в письме политика.

Он выразил надежду, что ни его семья, ни одна из женщин не станут объектами пристального внимания после его ухода из правительства.

Пока неизвестно, о каких именно действиях политика идет речь в письме. В шотландском правительстве подтвердили информацию о том, что Макдональд подал прошение об отставке.

Политик продолжит выполнять обязанности депутата шотландского парламента от Шотландской национальной партии, представляя избирательный округ Абердин Донсайд.

По информации источников BBC, расследование по подозрению в неподобающем поведении ведется против двух членов партии, один из них - Макдональд.

Как сообщалось, 1 ноября в отставку подал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.  Причиной стало досье с переченем сексистских высказываний Фэллона десятилетней давности.

Темы: Великобритания
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