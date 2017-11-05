Сутки в АТО: 25 обстрелов, один боец ​​ВСУ травмирован

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Воскресенье, 5 ноября 2017, 07:59

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения, при этом изредка применяя минометы различных калибров.

Так, на Луганском направлении противник бил из 120-миллиметровых минометов недалеко от Новоалександровки. А минометы калибра 82 миллиметра боевики применяли у Новотошковского и Крымского. Кроме того, днем в результате обстрела пророссийскими наемниками вблизи Новозвановки получил боевую травму один украинский военный.

На подступах к Донецку, вечером и ночью оккупанты трижды обстреливали укрепления сил АТО из пехотного вооружения и минометов у Зайцевого. А вооружение БМП применяли неподалеку Попасной.

На Приморском направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия врага оказались позиции украинской армии в окрестностях Старогнатовки и Павлополь.

В ответ Вооруженные Силы Украины 17 раз применяли оружие на поражение противника.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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