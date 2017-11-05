В оккупированном Донецке певцы из РФ выступили по случаю российского праздника

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Воскресенье, 5 ноября 2017, 11:53

В оккупированном Донецке 4 ноября по случаю российского Дня народного единства выступили исполнители из РФ Юрий Кононов и группа "Русский характер", Лада Дэнс и Авраам Руссо. 

Как сообщает подконтрольный боевикам онлайн-ресурс ДАН, концерт прошел в Центре славянской культуры в Донецке. 

Отмечается, что 5 ноября аналогичный концерт состоится в оккупированном Луганске.

 
 
 

"Новости Донбасса

Темы: Росcия Донецк оккупация
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