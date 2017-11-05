В оккупированном Донецке певцы из РФ выступили по случаю российского праздника

В оккупированном Донецке 4 ноября по случаю российского Дня народного единства выступили исполнители из РФ Юрий Кононов и группа "Русский характер", Лада Дэнс и Авраам Руссо.

Как сообщает подконтрольный боевикам онлайн-ресурс ДАН, концерт прошел в Центре славянской культуры в Донецке.

Отмечается, что 5 ноября аналогичный концерт состоится в оккупированном Луганске.

"Новости Донбасса"