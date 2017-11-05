В центре Москвы полиция задерживает людей

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Воскресенье, 5 ноября 2017, 12:22

Полиция проводит задержания в районе Манежной площади и Тверского бульвара в Москве, проверяет сумки и документы прохожих.

Как сообщает "Дождь", по разным данным, в центре города задержаны до 42 человек.

В частности, фонд Михаила Ходорковскоо "Открытая Россия" сообщает о 19 задержанных, а "ОВД-Инфо" - о 42. 

"Известно, что в одном автозаке находятся 42 человека. Кого не задерживают, тех досматривают по несколько раз", - отмечается в сообщении. 
На Манежной площади людей досматривают. Вход на станцию "Охотный ряд" закрыт. 

В Петербурге полиция объявила контртеррористическую операцию, задержали несколько человек, сообщает "Эхо Москвы". 

"Нашли революционера. Обыскивают. Нашли пиротехнику, противогаз, маску... Изымають топор. ... Ещё одного революционера задержали. Прижали лицом к стене. Чисто за внешний вид", - отмечает журналист издания. 

Ранее оппозиционер Вячеслав Мальцев неоднократно заявлял, что 5 ноября 2017 года в России пройдет революция.

Накануне он сообщил о задержании более сотни своих сторонников по всей России.

 

В ФСБ заявляли, что задержали участников "законспирированной ячейки движения "Артподготовка" (запрещена в России), по данным ФСБ, они готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских 4 и 5 ноября.

Активистов движения задерживали в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Томске.

4 ноября в Москве и Подмосковье прошло более 20 обысков, связанных с "Артподготовкой".

Сам Мальцев заявлял, что "Артподготовка" является YouTube-каналом, а не движением. 

Темы: Росcия полиция акции
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