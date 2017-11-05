В Москве задержаны 263 человека - полиция

В центре Москве полицией задержаны 263 человека.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

По данным правоохранителей, задержания состоялись в связи с нарушениями общественного порядка в центре города.

По данным "Медузы", полиция досматривает мужчин на Тверской улице от Манежной площади до станции метро "Тверская". Некоторых задерживают и ведут в автозаки. При этом задержанные не несут никаких транспарантов и не выкрикивают лозунгов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у задержанных изымают "оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства".

По данным "ОВД-Инфо", также задержания проходили в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону, там задержаны не менее 20 человек.