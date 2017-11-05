На встрече Путин и Трамп могут обсуждать Сирию - Песков

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Воскресенье, 5 ноября 2017, 15:41

Урегулирование ситуации в Сирии как тема возможной встречи президентов РФ и США "согласовывается".

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс". 

По его словам, ситуация в Сирии и вывод урегулирования в САР на новый уровень требует обсуждения президентов РФ и США.

"Есть много тем для обсуждения между Путиным и Трампом, поэтому в общих интересах, чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения", - отметил Песков.

Как известно, Путин и Трамп могут провести встречу  в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет во Вьетнаме в ноябре. 

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и отметил, что на ней можно было бы обсудить вопросы, касающиеся Северной Кореи, Сирии и Украины.

Темы: Росcия Путин Трамп Сирия
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