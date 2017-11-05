На встрече Путин и Трамп могут обсуждать Сирию - Песков

Урегулирование ситуации в Сирии как тема возможной встречи президентов РФ и США "согласовывается".

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

По его словам, ситуация в Сирии и вывод урегулирования в САР на новый уровень требует обсуждения президентов РФ и США.

"Есть много тем для обсуждения между Путиным и Трампом, поэтому в общих интересах, чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения", - отметил Песков.

Как известно, Путин и Трамп могут провести встречу в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет во Вьетнаме в ноябре.