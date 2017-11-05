СЦКК: Боевики провоцируют, имитируя обстрелы со стороны ВСУ
Украинская сторона СЦКК заявляет о провокациях со стороны боевиков ОРДО, которые имитируют обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.
Как отмечается в сообщении СЦКК, провокационные случаи нарушения "тишины" при осуществлении ремонтно-восстановительных работ со стороны НЗФ ОРДО продолжаются вторые сутки.
"3 ноября боевики ОРДО обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, сотрудники станции зафиксировали повреждение резервного хлоропровода. Эта боевая активность направлена прежде всего на обоснование их обстрелов и дискредитацию подразделений ВСУ", - заявили в украинской стороне СЦКК.
Также указано, что боевики таким образом пытаются помешать проведению плановых регламентных работ по обслуживанию камеры и ее нормального функционирования по верификации случаев нарушения режима прекращения огня.
Кроме того, по данным СЦКК, обостряется обстановка на мариупольском направлении.
"Утром 5 ноября боевики совершили провокационные обстрелы с БМП-2, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, а также из запрещенного "Минском" вооружения - минометов калибра 120 и 82 мм по позициям подразделений ВСУ, расположенных на окраине Водяного возле Мариуполя. Последствия обстрелов уточняются", - говорится в сообщении.
"Обстрелы проводились с целью провокации. Подразделения ВСУ в ответ не реагировали и не отвечали на провокации, следуя заявленному режиму тишины", - заявили в украинской стороне СЦКК.
Украинская правда
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