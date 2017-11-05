СЦКК: Боевики провоцируют, имитируя обстрелы со стороны ВСУ

383 просмотра
Воскресенье, 5 ноября 2017, 17:46

Украинская сторона СЦКК заявляет о провокациях со стороны боевиков ОРДО, которые имитируют обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Как отмечается в сообщении СЦКК, провокационные случаи нарушения "тишины" при осуществлении ремонтно-восстановительных работ со стороны НЗФ ОРДО продолжаются вторые сутки.

"3 ноября боевики ОРДО обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, сотрудники станции зафиксировали повреждение резервного хлоропровода. Эта боевая активность направлена ​​прежде всего на обоснование их обстрелов и дискредитацию подразделений ВСУ", - заявили в украинской стороне СЦКК.

Также указано, что боевики таким образом пытаются помешать проведению плановых регламентных работ по обслуживанию камеры и ее нормального функционирования по верификации случаев нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, по данным СЦКК, обостряется обстановка на мариупольском направлении. 

"Утром 5 ноября боевики совершили провокационные обстрелы с БМП-2, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, а также из запрещенного "Минском" вооружения - минометов калибра 120 и 82 мм по позициям подразделений ВСУ, расположенных на окраине Водяного возле Мариуполя. Последствия обстрелов уточняются", - говорится в сообщении.

"Обстрелы проводились с целью провокации. Подразделения ВСУ в ответ не реагировали и не отвечали на провокации, следуя заявленному режиму тишины", - заявили в украинской стороне СЦКК.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Под Волновахой задержали помощника "коменданта ДНР" 5 ноября 2017, 16:02
АТО: Боевики стреляли 26 раз, один боец ранен 5 ноября 2017, 13:45
Сутки в АТО: 25 обстрелов, один боец ​​ВСУ травмирован 5 ноября 2017, 07:59
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
СЦКК: Боевики провоцируют, имитируя обстрелы со стороны ВСУ
Лидер Каталонии сдался бельгийской полиции
Минкультуры опротестовало незаконную "реконструкцию" Ханского дворца
Зарплата Луценко выросла до 172 тысяч
Все новости
афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве на выходных

гастротур

8 новых мест Киева, где готовят вкусный кофе

а вы знали?

"Вы все делали не так". Как правильно заряжать смартфон