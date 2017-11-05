Наблюдатели ОБСЕ увидели заминированный мост у Новотроицкого

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Воскресенье, 5 ноября 2017, 19:13

Под мостом на дороге в Новотроицком наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 9 квадратных деревянных ящиков с присоединенными к ним запальными шнурами.

Об этом сообщается в отчете миссии за 3 ноября. 

"Команда миссии видела знаки, предупреждающие о минной опасности, а также ящики с присоединенными к ним запальными шнурами", - отмечается в отчете. 

По данным миссии, ящики размещались под мостом на автодороге Н20 и были установлены в метре друг от друга на высоте 10–15 м над землей на опорных консолях моста между опорными колоннами и дорогой.

"Наблюдатели также отметили, что к каждому ящику были присоединены, по их оценке, запальные шнуры", - сообщили в ОБСЕ. 

Также знаки, предупреждающие о минной опасности, члены патруля СММ видели на ул. Первомайской в Новотроицком и на на автодороге Н20 в 300 м к северу от блокпоста ВСУ.

Украинская правда 

Темы: ОБСЕ Донбасс
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