Количество задержанных в России превысило 400 человек

2773 просмотра
Воскресенье, 5 ноября 2017, 20:30

В России полиция задержала 412 человек на акциях "05.11.17" в Краснодаре, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо". 

"В Москве задержали 376, в Петербурге - 13, в Ростове-на-Дону в отделении находятся 13 человек, в Краснодаре - 10, трое в Красноярске и два в Перми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве на несколько дней объявлен план "Крепость" - "сбор личного состава, привлекаемого к прекращению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск".

Защитников задержанных не допускают к местам их содержания. 

Также сообщается, что в Санкт-Петербурге задержанных, которым подбросили оружие, обвиняют в подготовке теракта.

Как известно, ранее в центре Москвы на Манежной площади правоохранители задержали более 260 человек, позже стало известно о задержании несовершеннолетних.

Российский оппозиционер Вячеслав Мальцев заявлял, что 5 ноября должны состояться акции его сторонников.

Темы: Росcия акции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Большом театре в Москве не нашли взрывчатки - СМИ 5 ноября 2017, 20:17
В Москве эвакуировали людей из Большого театра и торговых центров - СМИ 5 ноября 2017, 18:34
На встрече Путин и Трамп могут обсуждать Сирию - Песков 5 ноября 2017, 15:41
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Боевики из "Градов" обстреляли Авдеевку и Опытное
Боевики применяют тяжелое вооружение, ранены 2 военных
OVERTIME: Главные экономические новости дня
Луценко связал убийство в Харькове с убийством Вороненкова
Все новости
он и она

Как мужчины неудачно просили своих партнерш похудеть

сервис

"Пан Шукач" поможет в поиске украденного багажа

разгадка близко

Найдена "тайная комната" внутри пирамиды Хеопса