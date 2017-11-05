Количество задержанных в России превысило 400 человек

В России полиция задержала 412 человек на акциях "05.11.17" в Краснодаре, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

"В Москве задержали 376, в Петербурге - 13, в Ростове-на-Дону в отделении находятся 13 человек, в Краснодаре - 10, трое в Красноярске и два в Перми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве на несколько дней объявлен план "Крепость" - "сбор личного состава, привлекаемого к прекращению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск".

Защитников задержанных не допускают к местам их содержания.

Также сообщается, что в Санкт-Петербурге задержанных, которым подбросили оружие, обвиняют в подготовке теракта.

Как известно, ранее в центре Москвы на Манежной площади правоохранители задержали более 260 человек, позже стало известно о задержании несовершеннолетних.

Российский оппозиционер Вячеслав Мальцев заявлял, что 5 ноября должны состояться акции его сторонников.