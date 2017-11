В Техасе мужчина открыл огонь в церкви - не менее 27 погибших

По меньшей мере 27 человек погибли после того, как мужчина открыл огонь в техасской церкви в США во время воскресной службы.

Об этом сообщает BBC.

Нападение произошло в Первой баптистской церкви в Сазерленд Спрингс в округе Уилсон.

"Полицейский комиссар на месте происшествия подтвердил, что по крайней мере 27 человек погибли. Несколько других людей, как сообщается, получили травмы", - пишет издание.

Правоохранители также отмечают, что нападающего после стрельбы убили.

FBI just arrived on the scene. The scene is getting pushed back. pic.twitter.com/vyIyNPZHou