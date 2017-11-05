В Румынии - массовые протесты из-за судебной реформы

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Воскресенье, 5 ноября 2017, 22:51

В воскресенье в столице Румынии - Бухаресте - и других городах страны начались протесты против планов правящей коалиции пересмотреть судебное законодательство. 

Как сообщает Reuters, участие в акциях протеста в Бухаресте принимали не менее 12 тыс. человек. Они скандировали "Мы не хотим быть нацией воров".

Также среди лозунгов - "Руки прочь от правосудия!", "Мы не хотим жить в стране воров и коррупционеров!", "Мы - представители поколения, которое должно остановить правовой беспредел", сообщает Укринформ. 

Движение автомобильного транспорта в центре Бухареста полностью остановлено. Участники акции протеста пройдут маршем к зданию румынского парламента. 

 
 
 

Профсоюзы начали процесс всеобщей забастовки и объявили о протестах, которые будут начаты в этом месяце.  Правительство отложило совещание для обсуждения изменений на 6 ноября.

Как известно, ранее Минюст Румынии объявил о планах внести правки в судобное законодательство, которые и сейчас находятся на стадии обсуждения в парламенте. Изменения приведут к политическому контролю в судебной системе в одном из самых коррумпированных государств ЕС, отмечает издание. 

Социал-демократическая партия заявила, что намерена одобрить изменения до конца текущей парламентской сессии. Наиболее оспариваемые изменения включают в себя основательную реформу судебной инспекции, которая контролирует, в частностни, порядок назначения главных прокуроров. 

Планируется также обсудить и ряд законопроектов о смягчении уголовного наказания за коррупцию.

В феврале попытки коалиции противостоять борьбе с коррупцией на высоком уровне спровоцировали массовые уличные протесты.

Украинская правда 

Темы: Румыния коррупция митинги
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