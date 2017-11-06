Хроника 6 ноября. Снаряд в школе Ахметова и Путин идет по украинскому следа Манафорта

Найцікавіше: 2007. Ай-Петрі: 1000 міліціонерів проти 50 кримських татар 2014. Стріляють по дітях: у двір школи Ахметова залетів снаряд 2015. Олену Лукаш заарештували та відпустили 2016. Путін зацікавився зв’язком Пола Манафорта і Партії регіонів

2001, вівторок

– Україна готова виплатити компенсації родичам пасажирів літака Ту-154, який 4 жовтня зазнав катастрофи над Чорним морем. В аварії загинуло 78 осіб, більшість із яких – громадяни Ізраїлю.

2002, середа

– США надіслали керівництву України додаткові питання щодо продажу Іраку радарних систем "Кольчуга". У свою чергу президент Леонід Кучма наголосив, що Україна готова провести додаткове розслідування щодо продажу "Кольчуг" і залучити до цього іноземних експертів.

2003, четвер

– Сполучені Штати більше не порушують питання продажу "Кольчуг" Іраку в контексті взаємин з Україною, заявив посол США Джон Гербст. "Єдині люди, які говорять про "Кольчугу", – це українці", – зазначив він.

2004, субота

– Соціалістична партія на чолі з Олександром Морозом підтримує кандидатуру Віктора Ющенка в другому турі президентських виборів. Підтримати Ющенка готовий і екс-прем’єр Анатолій Кінах.

Мороз стане союзником Партії регіонів у 2006 році, Кінах – у 2007-му.

– У Києві здійснено замах на російського бізнесмена Максима Курочкіна, ще відомого як "Макс Бєшєний".

Коли Курочкін підійшов до свого авто, у машині поруч спрацював вибуховий пристрій. Охоронців було поранено, а сам бізнесмен не постраждав.

2006, понеділок

– "Просто треба було показати картину: "Щербань відмовився від України. Щербань полетів, вкрав мільйони, відвіз їх у валізах разом з сином, і Щербань буде лежати на узбережжі Флориди, гріти пузо, і Україна йому до лампочки". Помилилися, мої дорогі!"

Колишній губернатор Сумської області, який втік після перемоги Помаранчевої революції, а потім кілька місяців перебував в американській в’язниці за порушення візового режиму, повернувся до України.

2007, вівторок

– У Криму на плато Ай-Петрі відбулося зіткнення між працівниками МВС та кримськими татарами. Близько тисячі міліціонерів були задіяні в знесенні комерційних будівель на плато. Їм протистояли менш ніж 50 кримських татар, які вважали, що знесення, що відбувається, є незаконним.

У результаті 28 осіб було затримано, кілька кримських татар потрапили в лікарню з важкими пораненнями.

2008, четвер

– Сільське життя в Україні схоже на сільське життя в Африці, вважає лідер Лівії Муаммар Каддафі, який відвідав Україну.

– "Генерал за викликом" Наливайченко, який уже тривалий час незаконно та несумлінно виконує обов’язки глави СБУ, належить до тих чиновників, які, за аналогією з героєм Салтикова-Щедріна, плутають поняття Вітчизна та "Ваше превосходительство".

У БЮТ коментують звинувачення з боку в.о. глави СБУ Валентина Наливайченка, який оприлюднив матеріали справ, фігурантами яких є деякі депутати від БЮТ.

– МВФ відкрив для України кредитну лінію stand-by обсягом у $16,4 мільярда. Перший транш кредиту в $4,5 мільярди мають надати одразу. Президент Віктор Ющенко пообіцяв особисто проконтролювати реалізацію антикризових заходів у країні.

2009, п’ятниця

– Уже 135 осіб померли в Україні внаслідок епідемії грипу та ГРЗ. Епідемічний поріг перевищено ще в чотирьох областях України і Києві. Також лабораторно підтверджено 32 випадки "свинячого грипу".

А от у польському Центрі східних досліджень впевнені в тому, що прем’єр Юлія Тимошенко намагається використати боротьбу з епідемією у виборчій кампанії в президенти і відвернути увагу від помилок уряду.

– Два роки умовно отримав син депутата міськради Сімферополя Віталій Файнгольд за автомобільну аварію, через яку загинула 25-річна мотоциклістка. Слідство визначило, що в момент аварії "Бентлі" Файнгольда рухався зі швидкістю 171 км/год.

2011, неділя

– Масовий акт самокаліцтва відбувся серед засуджених у Піщанській виправній колонії, стверджують у Вінницькій правозахисній групі. Ув’язнені протестували проти психічного тиску та фізичних знущань.

2012, вівторок

– Верховна Рада рекомендує Центрвиборчкому призначити повторні вибори до парламенту в п’ятьох одномандатних округах, де внаслідок боротьби за перелік голосів стало практично неможливим встановити переможців.

Також парламент створив слідчу комісію для розслідування обставин того, як встановлювалися результати виборів в деяких округах.

На це один із лідерів опозиції Арсеній Яценюк зауважив, що комісія навіть не почне роботу, бо термін повноважень парламенту цього скликання добігає кінця.

2013, середа

– Чи відпускати екс-прем’єра Юлію Тимошенко на лікування за кордон? За даними джерел ZN.UA, обласним адміністраціям на півдні і сході дали розпорядження організувати народне обговорення цього питання.

І відповідь, яку бажано отримати, звучить так: "Відпускати Тимошенко можна, але тільки після того, як вона і Павло Лазаренко повернуть гроші".

– Групу "Океан Ельзи" оштрафовано в Росії за незаконну трудову діяльність через концерт у Саратові. У відповідь Міністерство культури України заявило про готовність також ввести обов'язкове отримання дозволів для артистів, які приїхали на гастролі до України.

2014, четвер

– Троє українських військових загинули за день у зоні проведення АТО, ще четверо дістали поранення. Бойовики продовжують обстрілювати аеропорт Донецька з гармат.

На Дебальцевському плацдармі бойовики й російські "козаки" перейшли до атак з намірами прорвати оборону сил АТО й піти на південний захід.

– Напередодні на стадіон школи в Донецьку, де колись вчився Рінат Ахметов, упав снаряд. На стадіоні в цей час були діти та підлітки. Двоє з них загинули, троє дістали поранення.

У Росії заявили, що стріляли українські військові. В Антитерористичному центрі і РНБО наголосили, що по тому напрямку українські сили вогньової підтримки не працювали. За аналізом волонтерів, снаряд прилетів з боку терористів.

– За ІІ та ІІІ квартали Україна перерахувала 2,8 мільярда гривень підприємствам вугільної промисловості, розміщеним на неконтрольованій території Донбасу, повідомив журналіст Мустафа Найєм. У Міненерговугілля пояснили: сплату проводили за отримане з Донбасу вугілля в серпні, і ці гроші йшли виключно на зарплати шахтарям.

2015, п’ятниця

– Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відправив листа президенту Петру Порошенку, у якому зазначив: перш ніж отримати безвізовий режим, Україна повинна провести низку судових та правозахисних реформ. Приводом для такого листа стали події у Верховній Раді напередодні, коли депутати ухвалили лише 2 з 13 "європейських" законопроектів.

– Печерський райсуд Києва постановив взяти під варту екс-міністра юстиції Олену Лукаш. Її підозрюють у заволодінні коштами державного бюджету в розмірі 2,5 мільйона гривень та вчиненні службового підроблення.

У той же день за Лукаш внесли заставу – необхідні 5,1 мільйона гривень дав нардеп Вадим Новинський.

2016, неділя

– Американський Newsweek пише про те, що президент РФ Володимир Путін таємно зустрічався біля Волгограду з екс-президентом України Віктором Януковичем. Вони обговорювали, чи існують докази отримання американським політтехнологом Полом Манафортом платежів від Партії регіонів. Янукович запевнив, що таких доказів немає.

Рустем Халілов, для УП