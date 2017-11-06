Стрельба в церкви Техаса: назвали имя нападавшего

Полиция назвала имя человека, который открыл огонь в церкви Техаса.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации Daily Mail, убитого нападающего идентифицировали как 26-летнего ветерном Военно-воздушных сил США Девина Патрика Келли.

Келли служил в ВВС США в 2009-2014 годах, был уволен по решению военного суда.

Сообщается, что последние несколько лет Келли был проповедником в баптистской церкви Кингсвилля.

Как известно, в результате нападения погибли по меньшей мере 27 человек.