Трамп назвал стрельбу в Техасе "актом зла"

578 просмотров
Понедельник, 6 ноября 2017, 05:54

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в церкви Техаса, в результате которой погибли по меньшей мере 27 человек, актом зла.

Об этом сообщает CNN.

"Этот ужасный акт зла ​​произошел в то время, как жертвы и их семьи находились в священном месте. Нельзя описать словами боль и горе, которые мы все чувствуем, и нам трудно представить страдания тех, кто потерял сегодня своих родных", - заявил президент США.

Также сообщается, что Трамп пообещал поддержку властям штата со стороны федерального правительства.

"Все американцы молятся, чтобы Бог помог раненым и семьям погибших. Мы никогда не оставим их", - подчеркнул политик.

Как известно, по меньшей мере 27 человек погибли после того, как мужчина открыл огонь в техасской церкви в США во время воскресной службы.

Позже полиция назвала имя нападающего - его идентифицировали как 26-летнего ветерана Военно-воздушных сил США Девина Патрика Келли.

Темы: США Трамп
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Paradise Papers" разоблачили оффшорные связи 13 "друзей Трампа" 6 ноября 2017, 04:29
Стрельба в церкви Техаса: назвали имя нападавшего 6 ноября 2017, 01:00
В Техасе мужчина открыл огонь в церкви - не менее 27 погибших 5 ноября 2017, 22:26
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: 23 обстрела, 2 раненых
"Paradise Papers": обнародовали оффшорный компромат на представителей мировой элиты
Боевики из "Градов" обстреляли Авдеевку и Опытное
Расследование: Цель оффшора для "Рошен" - минимизация налогов, а не "слепой траст"
Все новости
исследование

6 мифов о детском сне, которые нужно забыть

сервис

"Пан Шукач" поможет в поиске украденного багажа

разгадка близко

Найдена "тайная комната" внутри пирамиды Хеопса