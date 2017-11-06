Трамп назвал стрельбу в Техасе "актом зла"

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в церкви Техаса, в результате которой погибли по меньшей мере 27 человек, актом зла.

Об этом сообщает CNN.

"Этот ужасный акт зла ​​произошел в то время, как жертвы и их семьи находились в священном месте. Нельзя описать словами боль и горе, которые мы все чувствуем, и нам трудно представить страдания тех, кто потерял сегодня своих родных", - заявил президент США.

Также сообщается, что Трамп пообещал поддержку властям штата со стороны федерального правительства.

"Все американцы молятся, чтобы Бог помог раненым и семьям погибших. Мы никогда не оставим их", - подчеркнул политик.

Как известно, по меньшей мере 27 человек погибли после того, как мужчина открыл огонь в техасской церкви в США во время воскресной службы.

Позже полиция назвала имя нападающего - его идентифицировали как 26-летнего ветерана Военно-воздушных сил США Девина Патрика Келли.