Сутки в АТО: 23 обстрела, 2 раненых

За прошедшие сутки, 5 ноября, незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие - 2 бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО сохраняла тенденцию к обострению. Российско-оккупационные группировки вопреки всем мирным договоренностям продолжили обстрелы позиций украинской армии с использованием тяжелого вооружения, которое не должно находиться на линии разграничения", - говорится в заявлении.

Наиболее активные действия врага во второй половине дня фиксировались возле Донецка - здесь боевики в течение нескольких часов выпустили более 100 снарядов с реактивных систем залпового огня по нашим опорных пунктах вблизи Авдеевки и Опытного.

Ночью оккупанты били по юго-восточных окраинах Авдеевки с 82-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов.

С наступлением сумерек, пророссийские наемники дважды обстреляли защитников Песков. Сначала противник вел огонь из 120 и 82 миллиметровых минометов, а около 22 часа - применял артиллерию калибра 122 миллиметра.

На Луганском направлении под огнем вражеских минометов калибра 120 миллиметров оказались наши укрепления возле Новотошковского, а 82-миллиметровых и вооружения БМП - защитники Новоалександровки. Кроме того, вечером оккупанты трижды из гранатометов различных видов обстреливали подступы к Луганскому.

На Приморском направлении боевики применяли противотанковые гранатометы в районе Водяного.

Силы АТО 14 раз отвечали врагу с пехотного вооружения.