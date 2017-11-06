В Калиновке после взрывов боеприпасов нашли 3153 опасных предмета

Вблизи военного склада в Калиновке Винницкой области после сентябрьского пожара обнаружили уже 3153 взрывоопасных предмета.



Об этом по состоянию на 7 утра 6 ноября сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



"Обследовано 30 248 га территории, обнаружено и изъято 3153 взрывоопасных предметов, выполнено 493 заявки от населения", – говорится в сообщении.



К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 744 человека и 155 единиц техники, из них от ГСЧС 60 человек и 23 единицы техники.



Пожар с последующим детонированием на территории военного склада Министерства обороны вблизи г. Калиновка произошел 26 сентября.