ГПУ закрыла дело о возможном уклонении от налогов Хомутынником

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Понедельник, 6 ноября 2017, 11:32

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможном уклонении от оплаты налогов депутатом Верховной Рады от группы "Партия "Видродження" Виталием Хомутынником.

Об этом "Українським новинам" сообщил руководитель департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк.

"Это уголовное производство действительно было закрыто в конце минувшей недели. Мы проводили следственные действия и преступления не установили", – сказал он.

По его словам, Генпрокуратуре были предоставлены все документы, подтверждающие поступление средств и погашение обязательств перед бюджетом со стороны Хомутынника.

Таким образом оснований для сообщения ему о подозрении следователи не обнаружили.

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Как известно, 5 сентября 2017 года председатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник заявил о решении оставить должность руководителя группы на период расследования Генеральной прокуратуры Украины и проверки Государственной фискальной службы его деклараций.

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ГПУ расследовала возможное уклонение от уплаты налогов Хомутынником.

Согласно материалам ходатайства, Хомутынник задекларировал в 2015 году 32,7 млн гривен, 570 тыс. долларов и 850 тыс. евро наличных средств.

Кроме того, депутат задекларировал 88 объектов ценного движимого имущества.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 год.

Сам Хомутынник уверял, что не уклонялся от уплаты налогов.

В интервью "Украинской правде" Хомутынник признавал, что за свои голосования депутаты группы "Видродження" получают от власти "бонусы на округа".

Темы: Хомутынник Генпрокуратура
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