Адвокаты просят освободить Колмогорова: Его "назначили виновным"

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Понедельник, 6 ноября 2017, 13:24

Трое адвокатов просят коллегию Высшего спецсуда по рассмотрению уголовных и гражданских дел прекратить производство по делу пограничника Сергея Колмогорова в связи с недоказанностью вины и освободить его в зале суда.

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что как минимум защитники просят суд удовлетворить кассационную жалобу Колмогорова и отправить дело на новое судебное следствие в суд первой инстанции.  

Также адвокаты просят суд выйти за пределы кассационных требований, закрыть уголовное производство и освободить Колмогорова. 

Адвокаты подчеркивают, что Колмогорова "назначили виновным", поскольку стреляли минимум четверо военнослужащих, судя по типам отверстий на обстрелянном автомобиле, однако никаких претензий к стрелявшим нет.

По словам защитников, не доказано, что именно Колмогоров застрелил пассажирку обстрелянного автомобиля, поскольку нет пули, ставшей причиной смерти женщины.

В свою очередь прокурор настаивал на том, что Мариуполь – не прифронтовой город, что там не было необходимости открывать огонь.

"Место события – самое отдаленное от линии размежевания, ведения боевых действий – это 30-40 км. Ни одного выстрела там не было. В тот день оперативная обстановка не нарушалась. Никакие проникновения не были зафиксированы, никакой агрессии не было", - сказал прокурор в эфире "Радио Свобода".

Он не смог договорить до конца, поскольку его прервал судья.   

"Судовое заседание не закрыто, ждем просто – связь оборвалась с Мариуполем (там сидит мать убитой – ред.)", - сказал судья и объявил технический перерыв.

В зале суда пребывает много людей, которые пришли поддержать Колмогорова. Также присутствуют народные депутаты.

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Как известно, Колмогорова обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014 года.

15 ноября 2016 года Сергея Колмогорова признали виновным. Ему дали 13 лет за умышленное убийство и превышение служебных полномочий.

7 февраля 2017 года Апелляционный суд Донецкой области оставил решение в силе.

Ирина Балачук, УП
Темы: Пограничная служба суд убийство права человека
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