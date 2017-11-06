Адвокаты просят освободить Колмогорова: Его "назначили виновным"

Трое адвокатов просят коллегию Высшего спецсуда по рассмотрению уголовных и гражданских дел прекратить производство по делу пограничника Сергея Колмогорова в связи с недоказанностью вины и освободить его в зале суда.

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что как минимум защитники просят суд удовлетворить кассационную жалобу Колмогорова и отправить дело на новое судебное следствие в суд первой инстанции.

Также адвокаты просят суд выйти за пределы кассационных требований, закрыть уголовное производство и освободить Колмогорова.

Адвокаты подчеркивают, что Колмогорова "назначили виновным", поскольку стреляли минимум четверо военнослужащих, судя по типам отверстий на обстрелянном автомобиле, однако никаких претензий к стрелявшим нет.

По словам защитников, не доказано, что именно Колмогоров застрелил пассажирку обстрелянного автомобиля, поскольку нет пули, ставшей причиной смерти женщины.

В свою очередь прокурор настаивал на том, что Мариуполь – не прифронтовой город, что там не было необходимости открывать огонь.

Прокурор:Командир наказував Колмогорову ПЕРЕВІРИТИ авто і особу,а не стріляти.А він перевищив владу і службові повноваження — Яна Полянська (@PolianskaRS) November 6, 2017

"Место события – самое отдаленное от линии размежевания, ведения боевых действий – это 30-40 км. Ни одного выстрела там не было. В тот день оперативная обстановка не нарушалась. Никакие проникновения не были зафиксированы, никакой агрессии не было", - сказал прокурор в эфире "Радио Свобода".

Он не смог договорить до конца, поскольку его прервал судья.

"Судовое заседание не закрыто, ждем просто – связь оборвалась с Мариуполем (там сидит мать убитой – ред.)", - сказал судья и объявил технический перерыв.

В зале суда пребывает много людей, которые пришли поддержать Колмогорова. Также присутствуют народные депутаты.

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Как известно, Колмогорова обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014 года.

15 ноября 2016 года Сергея Колмогорова признали виновным. Ему дали 13 лет за умышленное убийство и превышение служебных полномочий.

7 февраля 2017 года Апелляционный суд Донецкой области оставил решение в силе.