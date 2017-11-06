Под вражеский огонь попали населенные пункты – штаб АТО

Прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции были отмечены значительным усложнением обстановки.

Об этом на традиционном брифинге 6 ноября в Киеве рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его словам, незаконные вооруженные формирования нагло обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины из реактивной, ствольной артиллерии, минометов различных типов, противотанковых ракетных комплексов и бронетехники. Под огонь реактивных систем залпового огня также попали прифронтовые населенные пункты.

Всего за прошлые сутки по всей линии соприкосновения противник провел 23 обстрела наших войск. В 14 случаях украинские подразделения открывали адекватный ответный огонь.

"В результате боевых действий погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. Двое бойцов получили ранения и были быстро доставлены в военные мобильные госпитали в Северодонецке и Мариуполе", – отметил полковник.

На донецком направлении с 8 утра в течение почти полутора часов противник вел мощный обстрел украинских подразделений вблизи Водяного и Талаковки из БМП, гранатометов и пулеметов и выпустил по силам АТО по 20 мин из 120-и 82-мм минометов.

"После 15 часов, полностью пренебрегая мирными договоренностями, агрессор почти одновременно обстрелял наши позиции в районе Авдеевки и Опытное из реактивных систем залпового огня "Град". При этом под вражеский огонь частично попали населенные пункты", отметил Лысенко.

После этого незаконные вооруженные формирования трижды подвергали артиллерийским обстрелам подразделения ВСУ вблизи н.п. Пески, применяя минометы различных калибров и 122-мм ствольную артиллерию. В целом по защитникам этого населенного пункта было выпущено 90 артиллерийских снарядов.

Также около 23 часов боевики провели минометный обстрел наших позиций вблизи Авдеевки, выпустив 23 82-мм мины. В районе Гранитного враг применил противотанковое оружие.

Также в течение суток противник обстреливал из гранатометов украинские позиции неподалеку Новотроицкого и Богдановки.

"Учитывая то, что, при всей мощи, обстрелы оккупантов не всегда представляли опасность жизни и здоровью наших военнослужащих, в половине случаев украинские защитники на вражеский огонь не отвечали, а вместо того фиксировали из укрытий факты грубых нарушений т.н. "защитниками русскоязычного населения Донбасса" минских соглашени ", - отметил Лысенко.

На луганском направлении, после 16 часов вблизи Новотошковского агрессор провел обстрел опорных пунктов сил АТО из 120-мм миномета, выпустив 24 снарядов. Защитники Украины усмирили гибридных воинов огнем из крупнокалиберных пулеметов.

Около 21 часов вблизи Новоалександровки враг почти час обстреливал наших защитников из вооружения БМП, автоматических гранатометов, стрелкового оружия и выпустил шесть 82-мм мин. Украинские военнослужащие накрыли вражеских стрелков метким огнем из СПГ-9 и стрелкового оружия.

Также противник открывал огонь из вооружения БМП после 21 часов по опорному пункту неподалеку Попасной, на что получал адекватный ответ.

Кроме того, за сутки противник трижды вел огонь в сторону позиций вблизи Луганского из гранатометов различных типов и стрелкового оружия. Провокации прекращались после мощных ответов украинских военнослужащих из крупнокалиберных пулеметов и 23-мм спаренной зенитной установки.

В течение суток вражеских обстрелов также подверглись опорные пункты в районе Нижнетеплого, Майорска и Крымского.

Украинская правда