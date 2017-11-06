Юристы Порошенко: Наш комментарий по "Рошен" исказили

Юридическая компания Avellum заявляет, что авторы скандального расследования, в котором президент Петр Порошенко обвиняется в уклонении от уплаты налогов, необъективно подали позицию юрфирмы.

Об этом сообщается на сайте "Авеллум".

Юристы, представляющие интересы президента Петра Порошенко в передаче корпорации "Рошен" в "слепой траст", отмечают, что материалы расследования "содержат манипулятивные утверждения, не подтвержденные фактами, и необъективно отражают позицию фирмы, изложенную в ответе на запрос "Слідства.Інфо".

"В случае продажи корпорации "Рошен" все средства были бы перечислены конечному владельцу в Украине, задекларированы и из них были бы уплачено налоги. Так же как сегодня все налоги "Рошен" платит и в дальнейшем будет платить в Украине", - отмечают юристы.

В Avellum утверждают, что также рассказывали журналистам о невозможности продажи Roshen без создания международной холдинговой структуры.

По их словам, именно об этом они говорили в ответе "Слідству.Інфо". 27 октября, но журналисты "полностью проигнорировали" эту информацию и не осветили ее в сюжете.

"Мы считаем этот факт, а также вывод и заголовок статьи о цели создания структуры, манипулятивными и тенденциозными", - заявляют в юридической фирме.

Кроме того, заявляют юристы, отказ юридической фирмы Appleby от участия в реализации проекта, о чем говорится в статье, был связан с агрессией России против Украины, а не следствием недоверия к такой транзакции.

Как известно, в своем исследовании Центр расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и "Слідство-Інфо" пришли к выводу, что целью создания офшора президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес "Рошен" в "слепой траст".

Трастовый договор на передачу управления корпорацией "Рошен" был заключен 14 января 2016 года. Нидерландская компания Roshen Europe B. V. фигурировала в списке из трех оффшоров Порошенко, о которых говорилось в документах "Панамского архива".

В апреле мировые СМИ опубликовали большое расследование, которое раскрывает причастность многих мировых лидеров и известных людей к сокрытию огромных сумм в оффшорных компаниях. Среди них, помимо прочих, оказаллся президент Украины Петр Порошенко.

Претензии к Порошенко заключались в сокрытии факта создания компаний в оффшоре. Действия Порошенко могут противоречить закону, поскольку он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.

Юристы Порошенко заявили, что доля президента в "Рошен" передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко назвала "безосновательными домыслами" материалы этого журналистского расследования.

Больше о передаче управления "Рошен" читайте в материале "Слепой траст" гаранта, или Куда Порошенко дел Roshen" и "Оффшорный налоговый маневр президента Украины".