Дело Штепы могут начать слушать заново с самого начала

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Понедельник, 6 ноября 2017, 14:16

Заседание Ленинского районного суда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, назначенное на понедельник, не состоялось.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в понедельник.

"Председательствующий судья по делу Штепы ушла в декретный отпуск", – заявили там.

Собеседник агентства также сообщил, что вопрос о продолжении слушания дела или направления его на рассмотрение с самого начала будет решаться на следующем заседании, 15 ноября.

Как известно, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она заявила, что призывала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

20 сентября 2017 года Ленинский районный суд Харькова отпустил из СИЗО обвиняемую в сепаратизме экс-мэра Славянска и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.

В конце сентября должно было состояться заседание суда, где планировалось опросить свидетелей по делу бывшей градоначальницы Славянска. Однако его перенесли, поскольку Штепу госпитализировали с подозрением на гипертонический криз.

Темы: Славянск сепаратизм суд
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