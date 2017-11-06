Под судом по делу Колмогорова пострадал Шкиряк

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Понедельник, 6 ноября 2017, 14:17

Под зданием Высшего спецсуда, где слушают кассацию по делу пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам тюрьмы за убийство человека на посту в 2014 году, потолкали советника главы МВД Зоряна Шкиряка.

Как видно из видео, на выходе из суда, между людьми, которые стояли под судом, и Шкиряком произошла словесная перепалка.

Сначала кто-то из присутствующих бросил Шкиряку несколько желтых листьев в лицо, а потом стали толкать советника главы МВД.

За несколько минут стычка закончилась.

Как сообщил Шкрияк в комментарии "Украинской правде", он не пострадал, а стычку под судом назвал "перформансом".

"Я чувствую себя прекрасно, все со мной хорошо, я жив-здоров, со мной все прекрасно. Это был очередной перформанс жителей вольера на Грушевского из бригады Гришина-Саакашвили", - сказал он. 

Ранее Шкиряк написал в соцсети, что пришел в суд, чтобы поддержать украинского пограничника Колмогорова.

"Считаю это своим гражданским долгом. Осуждать защитника Украины на 13 лет тюрьмы только за то, что он выполнил свой долг и должностные инструкции – недопустимо", - написал Шкиряк.

Как известно, 15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

6 ноября 2017 года Высший спецсуд начал рассматривать кассацию на данный приговор.

Защита осужденного просит отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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Ирина Балачук, УП
Темы: Шкиряк драка суд
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