Луценко: Завод Порошенко-Кононенко открыт для НАБУ и САП

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Понедельник, 6 ноября 2017, 14:38

Правоохранительные органы должно тщательно и беспристрастно расследовать дело в отношении ЗАО "Завода "Кузница на Рыбацком", собственности нардепа Игоря Кононенко и президента Петра Порошенко, который подозревают в причастности к коррупционным схемам.

Об этом заявила представитель президента в парламенте и нардеп от БПП Ирина Луценко во время брифинга.

"Звучали обвинения якобы завод "Кузница на Рыбацком", который принадлежит к управлению корпорации депутата Игоря Кононенко и президента Петра Порошенко, имеет отношение к каким-то коррупционным схемам. Завод открыт для следствия органов НАБУ и САП", - сказала Луценко.

Она добавила, что предприятие уже заявило, что предоставит соответствующие документы и объяснения НАБУ, что подтверждает "твердую позицию президента по расследований коррупции в Украине".

"Президент как никто заинтересован в открытом и полном расследовании любых действий хищения, совершаемых в любых министерствах, государственных органах и предприятиях, а особенно в армии. Он будет стоять на том, чтобы такие расследования были беспристрастны, а все причастные лица, если их вина будет доказана в суде, были наказаны", - заявила Луценко.

Ранее Соломенский районный суд Киева предоставил детективам НАБУ временный доступ к документам "Завода "Кузница на Рыбацком", в рамках дела о закупке бронемашин "Тритон" по завышенным ценам.

Руководство ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком" заявило, что не закупало бронемашины "Тритон" по завышенной цене.

Темы: Луценко Порошенко Кононенко НАБУ коррупция
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