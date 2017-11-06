Суд арестовал водителя маршрутки, который задавил двух людей в Киеве

1114 просмотров
Понедельник, 6 ноября 2017, 15:19

Суд отправил под стражу на 2 месяца водителя маршрутного такси, который 4 ноября сбил насмерть двух человек в Киеве.

Об этом сообщили в эфире телеканала "112 Украина".

Отмечается, что решение принял в понедельник Шевченковский районный суд столицы. Арест на 30 дней назначен в качестве меры пресечения на время расследования.

Как известно, в субботу, 4 ноября, в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, возле метро "Левобережная", маршрутка насмерть сбила мужчину и женщину.

Очевидцы говорят, что они вышли на проезжую часть дороги позади маршрутки, которая стояла на остановке, и попали под колеса другой, которая прибывала на остановку. Они спешили на троллейбус, который остановился на второй от тротуара полосе движения дороги.

В тот же день столичная полиция задержала водителя маршрутки, который смертельно травмировал людей. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Киев ДТП жертвы суд арест
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Полиция задержала 79 болельщиков за драку в Киеве 6 ноября 2017, 10:45
В Киеве болельщики устроили массовую драку 5 ноября 2017, 21:50
Полиция задержала водителя маршрутки, сбившего насмерть двух человек в Киеве 4 ноября 2017, 20:54
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Суд освободил Колмогорова из-под стражи и отправил дело на пересмотр
Россиянам не дали отобрать у "Укрзализныци" полтора миллиарда гривен
Под вражеский огонь попали населенные пункты – штаб АТО
В "Райских бумагах" оказались друг Януковича и экс-вице-премьер
Все новости
made in Ukraine

Gallery 48 – магазин украинской масс-маркет одежды

лайфхак

Как начать заниматься спортом, когда cовсем нет времени

фестиваль

Что стоит попробовать на ноябрьской "Уличной еде"