Суд арестовал водителя маршрутки, который задавил двух людей в Киеве

Суд отправил под стражу на 2 месяца водителя маршрутного такси, который 4 ноября сбил насмерть двух человек в Киеве.

Об этом сообщили в эфире телеканала "112 Украина".

Отмечается, что решение принял в понедельник Шевченковский районный суд столицы. Арест на 30 дней назначен в качестве меры пресечения на время расследования.

Как известно, в субботу, 4 ноября, в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, возле метро "Левобережная", маршрутка насмерть сбила мужчину и женщину.

Очевидцы говорят, что они вышли на проезжую часть дороги позади маршрутки, которая стояла на остановке, и попали под колеса другой, которая прибывала на остановку. Они спешили на троллейбус, который остановился на второй от тротуара полосе движения дороги.

В тот же день столичная полиция задержала водителя маршрутки, который смертельно травмировал людей. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.