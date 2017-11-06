Комитет не смог рассмотреть поправки в закон о реинтеграции Донбасса

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны перенес рассмотрение закона о "реинтеграции Донбасса" на среду 8 ноября.



Такое решение озвучил председатель комитета нардеп от НФ Сергей Пашинский.



По словам Пашинского, в срыве заседания виновны нардепы от "Самопомочи", которые не пришли на заседание, в результате чего на комитете не было кворума.



"Сегодня господин Березюк (Олег - ред.) обвинил нас всех, что мы хотим в тайне провести комитет, а в результате ни один представитель фракции "Самопомич" не явились на комитет и сорвали нам комитет", - сказал он.



"В среду в 15:00 начинаем вторую попытку", - добавил Пашинский.



Как известно, 3 ноября комитет сообщил, что народные депутаты подали 653 поправки к президентскому законопроекту о реинтеграции Донбасса №7163.



6 октября Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.



По словам спикера Андрея Парубия, в закон уже была внесена одна правка - убрано упоминание о Минские договоренности. Также, по его словам, ко второму чтению президент Петр Порошенко обещал распространить действие законопроекта и на Крым.



В свою очередь фракция "Батькивщина" 5 октября зарегистрировала в Раде альтернативный документ по Донбассу. В нем уже сразу форуме Минских соглашений и упоминается Крым.