Порошенко похвалил решение суда по Колмогорову

Президент Петр Порошенко приветствует решение Высшего спецсуда по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправить на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году.



Это следует из его сообщения в микроблоге Twitter 6 ноября.



Порошенко отметил, что как Верховный Главнокомандующий переживал и переживает за судьбу Колмогорова.



"Хорошо, что суд принял решение о пересмотре его дела с учетом всех его сложных обстоятельств. Война это суровое время, и не мы ее начинали, и каждая потеря нам болит. Иногда и сама Родина должна принимать под защиту своих защитников", – написал президент.

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