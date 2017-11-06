Порошенко похвалил решение суда по Колмогорову

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Понедельник, 6 ноября 2017, 17:07

Президент Петр Порошенко приветствует решение Высшего спецсуда по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправить на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году.

Это следует из его сообщения в микроблоге Twitter 6 ноября.

Порошенко отметил, что как Верховный Главнокомандующий переживал и переживает за судьбу Колмогорова.

"Хорошо, что суд принял решение о пересмотре его дела с учетом всех его сложных обстоятельств. Война это суровое время, и не мы ее начинали, и каждая потеря нам болит. Иногда и сама Родина должна принимать под защиту своих защитников", – написал президент.

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