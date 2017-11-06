Климкин: Заключенный в РФ украинец Гриб нуждается в помощи

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Понедельник, 6 ноября 2017, 18:48

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал допустить к Павлу Грибу украинских врачей.

Как сообщалось, 18 октября Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Его обвиняют в подготовке тераута на территории РФ. Украинцу грозит срок заключения от трех лет.

7 ноября должен состояться суд в делу Гриба.

Темы: Климкин Росcия
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