В Германии считают, что Онищенко живет в Испании

Согласно информации из немецкой базы экономических данных, народный депутат Украины Александр Онищенко проживает в Испании.

Об этом свидетельствуют данные из реестра Moneyhouse.

Онищенко, согласно реестру, живет в Барселоне и с мая 2017 года является директором компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, владеющей известным конным центром Gut Einhaus в городе Герцлаке.

До этого с 2014 года директором был 33-летний венгерский всадник Ференц Центирмай, который с 2010 года выступал за Украину.

Ранее в понедельник Онищенко сообщил УП, что просил губернатора Герцлаке помочь ему с получением рабочей визы.

При этом, в сентябре этого года немецкое издание Osnabrücker Zeitung писало, ссылаясь на бургомистра поселка Герцлаке Ганса Бескена, что нардеп продал часть конного бизнеса.

Бургомистр не назвал имя покупателя, отметив лишь, что это украинка. Кроме того, по словам Ганса Бескена, она приобрела большую часть центра.

Издание также пишет, что Онищенко начал продавать собственность еще год назад: летом 2016 он продал 44 лошади.

По информации издания, Онищенко теперь принадлежит меньшая часть собственности.

Как известно, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

По данным НАБУ, с января 2013-го по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн. Следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Александра Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Нардеп-беглец находится в национальном розыске, а Интерпол отказалсяобъявлять Онищенко в международный розыск.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс относительно нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Сам Онищенко говорил, что процедура заочного осуждения в его отношении невозможна.

6 ноября СМИ писали, что Онищенко подал документы на получение немецкого гражданства.

Однако сам депутат эту информацию опроверг, отметив, что он планирует получить в Германии рабочую визу, а не гражданство.

София Лукашова, УП