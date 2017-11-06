Суд амнистировал участника захвата Харьковской ОГА

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Понедельник, 6 ноября 2017, 21:17

Киевский районный суд Харькова перечислил срок заключения и амнистировал участника захвата
Харьковской облгосадминистрации Сергея Юдаева.

Об этом передают "Украинские новости".

"Киевский районный суд Харькова приговорил к 8 годам лишения свободы участника захвата облгосадминистрации Сергея Юдаева, перечислил ему срок заключения по закону о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания ("закон Савченко") и амнистировал", - говорится в сообщении решения суда.

Суд признал участника антимайданп виновным по ч. 1 ст. 294 (организация массовых беспорядков) и ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

В то же время суд пересчитал 8 лет тюрьмы осужденному за "законом Савченко" и засчитал ему 3 года в СИЗО как 6 лет тюрьмы.

Кроме того, из-за наличия у Юдаева несовершеннолетнего ребенка и отбытия им более половины тюремного срока суд применилил к нему закон об амнистии и отпустил прямо в зале суда.

Как известно, вечером 6 апреля 2014 года группа пророссийски настроенных людей начала захват здания Харьковской ОГА. Утром 8 апреля в результате спецоперации правоохранители задержали 65 человек.

Темы: суд Харьков
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