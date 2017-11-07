МОК может запретить исполнение гимна РФ на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Вторник, 7 ноября 2017, 02:07

Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить исполнение государственного гимна России во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники в МОК, пишет DW.com.

Эта санкция станет наказанием за допинговый скандал в России. В качестве другого варианта рассматривается возможность отстранения российской олимпийской сборной от церемонии открытия Олимпиады 9 февраля.

Окончательное решение МОК примет на заседании своего исполнительного комитета, которое пройдет в Лозанне с 5 по 7 декабря.

Летом 2016 года МОК создал две комиссии для расследования обвинений, представленных в докладе канадского профессора права Ричарда Макларена, возглавлявшего независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства WADA по РФ.

Первая из них расследует обвинения в систематических манипуляциях с допинг-пробами в России. Вторая комиссия изучает обвинения в применении допинга отдельными российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия рассматривает полный запрет на участие российской олимпийской сборной в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане или требование выступать под нейтральным флагом как "унижение для страны".

Президент Национального олимпийского комитета РФ Александр Жуков в свою очередь подчеркнул, что "россияне не будут участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом".

Темы: Олимпиада Росcия
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