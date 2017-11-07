Фальшивый мессенджер WhatsApp скачали более миллиона раз

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Вторник, 7 ноября 2017, 03:12

Фейковую версию мессенджра WhatsApp пользователи скачали более миллиона раз до того, как она была удалена из Google Play Store.

Об этом пишет BBC.

По словам участников форума на Reddit, фейковая версия содержала рекламу, а также могла загружать определенные программы на устройства пользователей.

На данный момент фейковая версия мессенджера удалена из Play Store.

Создатели этой версии приложили усилия для того, чтобы их версия выглядела реальной, разработанной компанией WhatsApp Inc.

Они использовали то же самое название, но лишь заменили пробел специальным знаком, который для обычного пользователя выглядит точно так же, как и пробел.

Пользователи, установившие настоящую версию WhatsApp, не были задеты этой махинацией.

Темы: технологии интернет
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