Сутки в АТО: 13 обстрелов, ВСУ 8 раз открывали огонь

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО и далее оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией", - говорится в сообщении.

После 18 часов боевики продолжили обстрелы позиций ВСУ, одиночно применяя минометы различных калибров.

Так, на Мариупольском направлении оккупанты дважды били по укреплениям сил АТО из 120-миллиметровых минометов недалеко от Водяного. А под огонь минометов калибра 82 миллиметра попали защитники Верхнеторецкого. Кроме того, враг применял противотанковые гранатометы и пулеметы на подступах к Красногоровке.

На Луганском направлении под минометным огнем оказались опорные пункты Вооруженных Сил Украины у Трехизбенки. А из гранатометов противник бил неподалеку Луганского и Новолуганского.

Неспокойно было и в районе Авдеевки. Здесь, вечером захватчики в течение часа обстреливали позиции ВСУ из пехотного вооружения.

Как сообщается, силы АТО 8 раз превосходящим огнем заставляли врага прекратить провокации.