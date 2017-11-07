Под Радой собрались около 500 митингующих

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Вторник, 7 ноября 2017, 10:30

У здания Верховной Рады утром 7 ноября собрались около 500 граждан.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", они сосредоточились на площади Конституции, Мариинском парке и улице Грушевского, где установлены палатки и полевые кухни.

Некоторые из собравшихся держат национальные флаги Украины и флаги "Руха новых сил".

Люди общаются, пьют чай. Из акустических систем, установленных возле сцены, звучат патриотические песни.

Возле всех входов в здание парламента и комитеты Верховной Рады дежурят группы правоохранителей.

При подходах к улице Грушевского вновь установлены рамки металлоискателей.

В целом обстановка по состояние на 10:00 спокойная.

Как известно, 29 октября под зданием парламента прошло вече "Всеукраинский сбор за большую политическую реформу", в которой, в частности, приняла участие партия "Рух новых сил" и ее лидер Михеил Саакашвили.

Он призвал к досрочным парламентским и президентским выборам и созвал следующий митинг под Верховной Радой на 7 ноября.

Протестующие требуют принять новый закон о выборах народных депутатов, создать антикоррупционный суд и отменить депутатскую неприкосновенность.

Темы: акции Верховная Рада
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