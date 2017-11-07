В Одессе ночью горели 18 автомобилей

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Вторник, 7 ноября 2017, 11:35

В Одессе в ночь на 7 ноября горели автомобили в трех районах города, в общей сложности повреждены 18 автомобилей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Так, около 3:00 ночи в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании легковых автомобилей на территории жилого массива "Радужный".

 
В Одессе горели машины
"Думская"
 

В результате пожара было уничтожено три и повреждено шесть легковых автомобилей.

В 4.22 поступило пожарным сообщение, что на улице Базарная в центре Одессы произошло возгорание автомобилей на уличной стоянке.

 
"ДУмская"

В результате пожара огонь уничтожил две и повредил еще две машины. При этом пожарным удалось спасти шесть легковых автомобилей.

 
7 канал

Спустя еще полчаса на улице Рекордной в Одессе возникло возгорание пяти легковых автомобилей на общей площади 25 кв.м.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

 

По данным местных жителей, чьи машины сгорели или пострадали, во всех случаях причиной пожаров был поджог.

 

Полиция ситуацию пока не комментирует.

"7 телеканал" сообщает, что на автостоянке на "Радужном" было очага возгорания: между пожарами было расстояние около 150 метров.

 

А на Рекордной, где на капоте одного из авто нашли остатки пластиковой бутылки, проволоки и батарейки.

 

Темы: Одесса авто
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